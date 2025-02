«Il était méchant» : Bagarre à l’OM, il balance

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a étrillé l’ASSE samedi (5-1), Amine Gouiri a inscrit un doublé, ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Après l’avoir affronté à de nombreuses reprises lors de ses passages à l’OGC Nice puis au Stade Rennais et s’être « beaucoup battu » avec lui, Leonardo Balerdi est content de compter l'attaquant algérien dans dans ses rangs désormais.

Après avoir délivré trois passes décisives lors de ses deux premiers matchs, Amine Gouiri a débloqué son compteur avec l’OM samedi, à l’occasion de la réception de l’ASSE (5-1). D’abord d’une magnifique frappe depuis l’entrée de la surface qui est venue se loger dans la lucarne de Gautier Larsonneur, puis d’un piqué dans un un contre un avec le gardien stéphanois.

« On s'est beaucoup battus, mais maintenant c'est le moment de profiter »

Leonardo Balerdi, qui l’a affronté plusieurs fois lorsqu’il jouait pour l’OGC Nice puis le Stade Rennais, est désormais content de pouvoir profiter d’Amine Gouri à l’OM. « On a parlé avec Amine, parce qu'il était toujours contre nous avant, en tant qu'adversaire. On s'est beaucoup battus, mais maintenant c'est le moment de profiter, lui, Isma, même Amar. Je suis content pour eux. Ils ont monté le niveau de toute l'équipe », a confié le défenseur argentin en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Il était méchant, mais il m’a dit la même chose de moi »

En ce qui concerne son but préféré de la soirée, Leonardo Balerdi a vite tranché. « Celui d'Amine Gouiri, le premier but. Parce qu'il nous l'a déjà fait quand il jouait contre nous, et maintenant, ça fait du bien que ce soit de notre côté », a-t-il déclaré. Enfin, au moment d’évoquer ses précédentes batailles avec Amine Gouri et si ce dernier était pénible à jouer, le capitaine de l’OM a ajouté : « Il était méchant, mais il m’a dit la même chose de moi, donc je suis content. »