Rabiot : Une folie se prépare à l'OM !

Thomas Bourseau

La défaite concédée à Nice à la fin du mercato hivernal semble n'être qu'un incident de parcours. Depuis, trois matchs pour autant de victoires à l'OM dont le quasi sans-faute effectué contre l'ASSE ce samedi. Une folie est mise en place à Marseille comme l'a confirmé Adrien Rabiot.

C'est la passe de trois pour Adrien Rabiot. Après l'OL (3-2) et le SCO d'Angers (2-0), l'international français a remis ça ce samedi après-midi. Lors de la réception de l'ASSE à l'Orange Vélodrome, Rabiot a inscrit un troisième but en autant de matchs. Repositionné plus haut sur le terrain par Roberto De Zerbi, le milieu défensif de formation se régale à l'OM.

«C'est absolument fou ce qu'il se passe à Marseille ? C'est ce qu'on veut faire»

Cette victoire 5 buts à 1 acquise face à l'ASSE n'est que le début d'une folie lancée par l'entraîneur de l'OM au sein du groupe selon Adrien Rabiot. « C'est absolument fou ce qu'il se passe à Marseille ? C'est ce qu'on veut faire et ce qu'on essaie de mettre en place depuis le début de la saison. Forcément, ça a pris un peu de temps au début, de tout mettre en place et de se trouver. On voit que de journée en journée ça va mieux ».

«C'est ce que demande le coach et ce qu'on arrive à faire»

« On est patients dans le jeu, on arriver à scorer. Ce soir, on prend un but, c'est dommage, mais on a complètement eu le match en main. On a tout bien fait je pense et on prend du plaisir sur le terrain. C'est ce que demande le coach et ce qu'on arrive à faire. C'est bien, je suis content ». a assuré Adrien Rabiot au micro de beIN SPORTS, buteur ce samedi pour l'OM à l'instar d'Amine Gouiri, d'Amine Murillo et de Mason Greenwood. Le décor est planté.