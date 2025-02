Un «violeur» vit en paix à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pas condamné après la accusations d’agression sexuelle sur sa compagne, Mason Greenwood restera toutefois à jamais lier à cette affaire. Mais voilà que depuis qu'il a signé à l’OM, l’Anglais vit une vie paisible malgré cette histoire. En revanche, du côté de l’Angleterre, c’est une autre histoire pour Greenwood…

En Angleterre, on ne veut plus entendre parler de Mason Greenwood. Depuis ses déboires avec la justice, l’ancien de Manchester United est devenu persona non grata de l’autre côté de la Manche. A 23 ans, le Britannique, sa compagne et ses désormais deux enfants ont trouvé refuge à l’OM, où ils vivent une vie paisible. Greenwood ne pouvait pas forcément en dire autant en Angleterre.

« Quelqu’un l’a appelé « violeur » et l’a pris en vidéo »

Pour The Sun, une source a évoqué la différence de traitement que Mason Greenwood reçoit en Angleterre et en France. Celle-ci explique alors : « Mason devrait être l’attaquant star de Manchester United, mais la réalité semble être qu’il n’y aura pas de retour en arrière. Il a eu une sélection avec l’Angleterre et il ne devrait pas en rajouter. Il serait mille fois plus surveillé en Angleterre qu’en France. Par exemple, il entrait dans une station essence et quelqu’un l’a appelé « violeur » et l’a pris en vidéo ».

« Ça n’arrive pas à Marseille »

En revanche, à Marseille, c’est complètement différent pour Mason Greenwood. « Ça n’arrive pas à Marseille où on l’arrête plus pour lui dire le grand joueur qu’il est. La presse ne lui pose pas de questions et il peut se concentrer sur le football », a poursuivi cette source.