Mercato - OM : Incroyable, il boucle un transfert dix ans après son départ !

Secrétaire général de l'OM entre 2005 et 2009, Julien Fournier a bouclé un transfert pour le compte du club marseillais... en 2019, soit dix ans après. Comment en est-on arrivé là ? Lors d'un entretien accordé à une chaîne phocéenne, l'ancien responsable passé aussi par Nice a dit tout sur ce dossier, qui concernait Mario Balotelli.

Invité de Massilia Zone, Julien Fournier est revenu sur sa carrière et a lâché une incroyable révélation sur l’arrivée de Mario Balotelli à l’OM. Alors qu’il s’apprêtait à quitter Nice, le dirigeant avait entamé des discussions avec Jacques-Henri Eyraud.

Fournier revient sur le deal Balotelli

« C’est un dossier que Jacques-Henri Eyraud avait compliqué alors qu’il était très simple. Nous, on avait donné notre parole à Mario qu’on le laisserait partir dans le club de son choix mais pour un montant qui était ridicule, 1 ou 2M€. Il n’y avait pas plus simple comme dossier. Je me souviens, j’étais parti à la finale de la Coupe du monde 2018 à Moscou et je me retrouve avec Jacques-Henri dans le bus qui me dit : « Comment on le fait ce dossier ? ». Je lui ai dis : « Ça dépend de vous, vous payez ce que l’on vous demande et c’est fini ».Et puis, il s’était énervé, il avait tourné les talons et était parti. Il se prenait aussi la tête avec Mino Raiola et avait une énorme pression de la part des supporters et de son entraîneur qui voulait Mario » a confié Fournier.

« J’ai dealé le contrat pour le compte de l’OM »

Alors au pied du mur, l’OM a pris contact avec Fournier pour boucler le deal Balotelli. « Un jour, je reçois un appel d’un dirigeant de l’OM dont je tairais le nom par respect qui me dit : « Jacques-Henri ne parle plus avec Raiola, tu ne peux pas nous aider ?». C’était l’époque où je quittais Nice avec Rivère. Et me voilà parti à Monaco et j’ai dealé avec Mino le contrat pour le compte de l’OM. C’est incroyable. Le dernier transfert que j’ai fait pour l’OM ce n’était pas en 2009 mais bien en 2019 » a lâché Fournier.