La disparition qui frappe l'OM en plein coeur...

Pendant des années, Avi Assouly suivait l'OM pour France-Bleu Provence notamment. A l'âge de 74 ans, le journaliste franco-israélien s'est éteint à Marseille où il a fait vibrer plusieurs supporters du club phocéen à la radio. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a envoyé une pensée à ses proches.

A compter des années 90, Avi Assouly a couvert l'actualité de l'OM par les ondes de la radio et plus particulièrement de France-Bleu Provence. Il fut d'ailleurs présent lors de la catastrophe de Furiani et ressortait blessé de cet effondrement de la tribune Nord du Stade Armand-Cesari proche de Bastia.

Une voix de l'OM s'est éteinte ce 14 février

Le journaliste franco-israélien reconverti député avant de s'éteindre ce vendredi 14 février a plongé Marseille dans le deuil. Pour la petite anecdote, Avi Assouly était celui qui avait lâché la phrase suivante pendant la conférence de presse de présentation de Mason Greenwood en juillet dernier. « Vous savez ce qu'est la traduction de votre nom en Français ? Bois vert ».

«J'envoie une pensée de la part de nous tous à sa famille»

Avant de recevoir l'ASSE ce samedi à 17h à l'Orange Vélodrome, Roberto De Zerbi a effectué son traditionnel point presse d'avant-match. L'entraîneur de l'OM a eu une pensée chaleureuse envers la famille d'Avi Assouly et ses proches. « J'ai appris le décès de votre collègue Avi et j'envoie une pensée de la part de nous tous à sa famille ».