Un joueur recale Danse avec les stars à cause de l’OM !

Candidat dans cette quatorzième édition de Danse avec les stars sur TF1, Adil Rami a révélé les raisons qui l'ont poussé à participer à ce programme qui avait déjà accueilli Pamela Anderson, son ex-copine. L'ancien défenseur de l'OM avait accompagné la star d'Alerte à Malibu tout au long de l'aventure, mais avait refusé de danser avec elle en raison de sa situation contractuelle.

Retraité des terrains depuis la fin de la saison dernière, Adil Rami a trouvé comment occuper ses journées. L’ancien défenseur a accepté de figurer dans le casting de Danse avec les Stars sur TF1. Une émission à laquelle avait déjà participé Pamela Anderson, son ex-petite amie. A cette occasion, il avait découvert les difficultés liées aux entraînements.

Rami avait accompagné Pamela Anderson

« J’ai trouvé Pamela extraordinaire. En danse, elle m’a vraiment surpris à l’époque. Mais au fond, ce n’est pas étonnant parce que c’est une artiste. Elle me parlait tous les jours de sa chorégraphie, de sa danse, elle adorait se costumer et faire le show C’était le travail à l’américaine. (...) On répétait à Marseille jusqu’à une heure du matin et elle appelait Adil : “je ne rentre pas encore, on n’a pas fini”. C’était une acharnée du boulot malgré les blessures» a confié Rami dans un entretien à TV Mag.

« J’étais en pleine saison avec l’Olympique de Marseille »

Lors d’un entretien à Gala, il lui a été demandé s’il avait essayé de danser avec elle, notamment sur le plateau. « Si j’ai essayé de danser avec elle ? Non, en plus j’étais en pleine saison avec l’Olympique de Marseille, donc non » a confié Adil Rami, avant le deuxième prime ce vendredi soir. Sa situation contractuelle ne l'avait pas empêché par contre de participer à Fort Boyard sur France 2, ce qui avait provoqué son départ : « Fort Boyard ? Oui, j’ai fait deux fois. Tous les ans, ils me proposent. Je l’ai fait quand j’étais à Marseille. C’est là où ça a pété avec Jacques-Henri Eyraud. Il a pété un câble »