Antoine Dupont : Iris Mittenaere remplacée par une autre miss !

Alexis Brunet

D’après certaines sources, Antoine Dupont et Iris Mittenaere fileraient actuellement le parfait amour. La romance entre la Miss Univers et le demi de mêlée serait plutôt récente, elle qui sort d’une longue relation avec l’homme d’affaires Diego El Glaoui. Ce dernier aurait d’ailleurs lui aussi retrouvé l’amour et encore une fois cela serait au bras d’une miss.

Malheureusement, lors du Tournoi des Six Nations, Antoine Dupont s’est sérieusement blessé. Le demi de mêlée a été victime d’une rupture des ligaments croisés et il a donc dû passer par la case opération. Le capitaine du XV de France va donc observer de longs mois de convalescence et il pourra compter sur Iris Mittenaere pour s’occuper de lui. Selon certaines sources, le rugbyman et la Miss Univers 2016 seraient depuis peu ensemble.

Iris Mittenaere sortait d’une longue relation

Si Antoine Dupont est plutôt discret sur ses relations amoureuses, ce n’est pas forcément le cas d’Iris Mittenaere. Dernièrement, Miss Univers 2016 avait notamment passé quatre ans de sa vie avec l’homme d’affaires Diego El Glaoui. La reine de beauté avait d’ailleurs annoncé leur séparation sur ses réseaux sociaux en mai 2024. « C’est avec beaucoup de bienveillance et de respect que nous nous devons de vous annoncer que Diego et moi avons décidé de prendre des chemins différents. Après plus de quatre années d’amour, la vie nous a éloignés, mais nous garderons toujours en nous toutes ces belles aventures que nous avons vécues et partagées. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cette décision, et de l’accueillir avec autant de bienveillance que celle que nous avons l’un pour l’autre. Même si nos chemins aujourd’hui se séparent, nous nous soutiendrons toujours et serons là l’un pour l’autre à chaque étape de nos vies. »

Diego El Glaoui de nouveau avec une miss

Iris Mittenaere a donc finalement retrouvé l’amour avec Antoine Dupont, mais Diego El Glaoui en a également fait de même. L’homme d’affaires est depuis peu en couple avec une certaine Maxime Teissier. Cette dernière est étudiante vétérinaire à Madrid, mannequin, mais également Miss Languedoc 2023. L’homme de 37 ans semble donc avoir une obsession pour les reines de beauté.