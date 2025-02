«Ils sont faits pour être ensemble», le coup parfait annoncé à l'OM ?

Axel Cornic

L’arrivée de Roberto De Zerbi a totalement relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille, alors que certains annonçaient le pire après une saison catastrophique. Et certains sont déjà sous le charme du technicien italien comme Geronimo Rulli, arrivé lui aussi l’été dernier dans le sud de la France.

C’est ce qu’on appelle un pari réussi. Après une période d’incertitude et des nombreux entraineurs qui se sont succédés sur le banc, l’OM a décidé de miser gros sur Roberto De Zerbi. Et pour le moment la greffe prend, avec un jeu qui séduit et des résultats qui laissent entrevoir un avenir radieux.

« Aucun entraîneur au monde colle le mieux à ce club »

Pour Geronimo Rulli, l’OM ne pouvait pas mieux choisir l’été dernier ! « D'après ce que je sais de l'Olympique de Marseille, depuis que je suis ici, je peux dire que je ne connais aucun entraîneur au monde qui colle le mieux à ce club comme De Zerbi. Je dis cela parce qu’il aime le football, il vit le football et il défend ses idées. Il a beaucoup de points communs avec les Marseillais » a expliqué le gardien marseillais, dans un entretien accordé à La Nacion.

« Je peux dire que Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille sont faits pour être ensemble »

« Je peux dire que Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille sont faits pour être ensemble. En tant que personne, pour les étrangers, il peut paraître un peu fou. En fait, comme tous les passionnés, il a une certaine folie » a poursuivi Rulli. « Il donne sa vie pour ses joueurs et vous ouvre son cœur. Cela exige de nous le maximum de nos possibilités. S’il voit que vous donnez tout pour ce qu’il demande, c’est-à-dire défendre le maillot, il vous donnera absolument tout ce qu’il a pour vous ».