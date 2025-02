120M€ : Le coup phénoménal du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes talents, le PSG pourrait frapper fort au cours du prochain mercato estival. A en croire les dernières indiscrétions de la presse anglaise, le club parisien surveillerait Rodrigo Mora (17 ans, FC Porto) et Dean Huijsen (19 ans, Bournemouth), avec attention. Tous deux disposent d’une clause libératoire à 60M€.

Le PSG a de grandes ambitions pour la suite de son projet. Désormais doté d’un effectif en adéquation avec la nouvelle politique sportive mise en place par la direction à l’été 2023, le club de la capitale pourrait continuer à se renforcer en misant sur la jeunesse à l’avenir.

Départ du Qatar : Un repreneur déjà annoncé pour le PSG !

➡️ https://t.co/p9UsgKOXEb pic.twitter.com/RlFDDa1PQS — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Le PSG continue de recruter des jeunes talents

Si l’été dernier, cette volonté s’est confirmée avec les arrivées de Désiré Doué (19 ans) en provenance du Stade Rennais, de João Neves (20 ans), arrivé en provenance de Benfica, ou encore de Willian Pacho (23 ans), recruté à Francfort, le PSG n’en a clairement pas fini avec cette méthode. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, le club francilien cible désormais deux nouvelles pépites, avec Dean Huijsen (Bournemouth) et Rodrigo Mora (FC Porto).

Dean Huijsen et Rodrigo Mora dans le viseur

Deux joueurs respectivement âgés de 19 et de 17 ans. Comme le révèle le média anglais, Dean Huijsen et Rodrigo Mora sont également ciblés par de nombreux clubs européens, et leur signature sera logiquement le fruit d’une grosse bataille. A noter que le défenseur espagnol et le milieu offensif portugais disposent tous deux d’une clause libératoire de 60M€, favorisant leur départ l’été prochain.