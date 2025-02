Vente PSG : Un prix colossal est fixé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi ce jeudi, des sources proches du président parisiens ont brandi la menace de stopper les investissements en France, et donc de se désengager du PSG. Une annonce rapidement démentie par des journalistes y compris Pierre Ménès. Car trouver un repreneur rapidement pourrait vite devenir une mission impossible en raison du prix de vente.

Nasser Al-Khelaïfi est dans le viseur de la justice. Comme indiqué par l’AFP ce jeudi, le président du PSG a été mis en examen « pour complicité d’abus de pouvoir dans l’enquête entourant Arnaud Lagardère ». Le responsable qatari aurait usé de son influence pour que le fonds souverain qatari change de position dans une délicate affaire de gouvernance.

Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

Le Qatar menace de tout plaquer

Après avoir clamé son innocence devant les enquêteurs, Al-Khelaïfi a activé ses relais médiatiques pour dénoncer une cabale et brandir la menace d’un arrêt des investissements du Qatar en France. « Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu’ils essaient d’aider c’est apparemment pour du 'soft power’ – c’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez » ont confié des sources proches d’Al-Khelaïfi.

La révélation à 4 milliards d'euros de Pierre Ménès

Mais très vite, des journalistes ont annoncé qu’il n’était pas question d’un départ du Qatar et que cette menace a été brandie sous le coup de l’énervement. D’autant qu’il paraît irréaliste qu’un repreneur puisse offrir 4Md€ à l’émir pour racheter le PSG. « Le Qatar a démenti menacer de se retirer suite à la plainte contre Nasser. En même temps le PSG est valorisé à 4 milliards. Pour partir il faudrait vendre et à ce tarif … donc fake news ou bluff inutile » a confié Pierre Ménès sur X.