Départ du Qatar : Un repreneur déjà annoncé pour le PSG !

La rédaction

Le Qatar a menacé de se retirer du PSG après l'affaire Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a été mis en examen, ce qui a déplu aux dirigeants du Golfe. Daniel Riolo ne supporte pas cette menace et estime que le PSG n'a pas besoin du Qatar puisqu'il trouvera un repreneur quoi qu'il arrive.

Le PSG pourrait bien se retrouver orphelin du Qatar. Ceux qui ont repris le club de la capitale en 2011 seraient agacés par la situation. Ces derniers jours, l'AFP annonçait que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, avait été mis en examen le 5 février dernier pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoir au préjudice de la SCA Lagardère. »

Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

➡️ https://t.co/nbUUdvNyQ5 pic.twitter.com/RHiyTYWcj9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

« Le PSG sera repris ! »

La menace d'un départ qatari du PSG plane autour de la capitale. Cependant, pour Daniel Riolo, le PSG n'a pas besoin de QSI pour vivre et se débrouillera très bien sans eux. « S'ils s'en vont maintenant, c'est quoi le problème ? Pour le PSG, des repreneurs, il va y en avoir des tonnes, des Américains ou autres, c'est sûr qu'il va y en avoir plein. C'est quoi le problème ? Partez si vous voulez ! Mais barrez-vous si vous n'êtes pas contents. Je ne comprends pas tous ces gens qui chialent. Le PSG a vécu avant, il vivra après ! Au fond, on n'en a rien à cirer, le PSG sera repris ! » explique Daniel Riolo dans l'After Foot

« C'est du bluff »

Le chroniqueur explique également que, pour lui, toute cette histoire est du « bluff » et que les Qataris ne veulent certainement pas se retirer du PSG : « Ils s'en vont, et alors ? On va tous mourir ? C'est quoi l'histoire ? Rappelons quand même qu'ils sont venus par Sarkozy qui leur en a fait la demande. Leur intérêt, c'est de monter en puissance pour devenir un acteur politique majeur et être présent dans un pays important dans le monde, surtout avec une Coupe du monde dans 10 ans. Mais évidemment, c'est du bluff, ils ont beaucoup trop d'intérêts ici. Ils ne veulent pas s'en aller. »