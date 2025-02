Une vidéo X fuite par téléphone, Benzema impliqué

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui en Grèce, Mathieu Valbuena est revenu sur la fameuse affaire de la sextape, qui a mis un sérieux coup de frein à une carrière bien lancée. Le joueur a lâché de nouvelles révélations, notamment sur la fuite de la fameuse vidéo, tombée ensuite entre les mains de connaissances de Karim Benzema. Ce dernier a ensuite joué les intermédiaires, ce qui lui a valu une condamnation.

Intertitre 1

En 2015, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena éclatait. Un scandale qui a éclaté suite… à un changement de téléphone. Au cours d’un entretien accordé au média Le Carré, l’ancien joueur de l’OL a révélé par quelle manière les vidéos avaient fuité.

Giroud : L’appel au clan Benzema après les attaques

➡️ https://t.co/JuMOLybkzg pic.twitter.com/PZR6BtsNeA — le10sport (@le10sport) February 13, 2025

Valbuena raconte les origines de l'affaire

« C’est un changement de téléphone, il a piqué des photos et a tout mis sur son IPAD. Puis ça tombe dans une période où les emmerdes volent en escadrille. Il y a énormément de choses à gérer » a confié un Valbuena apaisé, assurant que cette affaire était derrière lui. Pour autant, l’ancien international français n’a pu recroiser Karim Benzema, qui a joué les intermédiaires avec le maître chanteur. Un rôle ambiguë qui lui a valu une condamnation à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier.

« Je me suis senti lâché »

« Si j’ai pardonné à Benzema ? Cette affaire est derrière moi. J’ai été ferme depuis le début. Çà a souvent été des appels pour me faire chanter. Mais le plus dur a été de ne plus être appelé en équipe de France, c’était important pour moi. Ne plus y être en étant victime de ça… Deschamps je l’ai eu au téléphone il m’a dit qu’il voulait me protéger, ce que je n’avais pas compris. Après je n’ai plus été sélectionné, mais c’est la vie, c’est mon destin. Je n’ai pas eu beaucoup de soutiens de la FFF, ni de Noël Le Graët, je me suis senti abandonné. Mais je suis passé à autre chose aujourd’hui. J’en ai beaucoup souffert car j’étais un cadre de cette équipe. Sans ça je faisais l’Euro 2016. Je me suis senti lâché » a déclaré Valbuena.