Surprise, il va lâcher Mbappé pour Benzema ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr pourrait migrer vers l'Arabie Saoudite lors du prochain mercato estival. Si son transfert se concrétise, l'international brésilien devrait rejoindre Al Ittihad, à moins qu'il ne remplace Neymar à Al Hilal. Vinicius Jr pourrait donc quitter le Real Madrid de Kylian Mbappé pour suivre les pas de Karim Benzema, ayant déménagé à Djeddah lors de l'été 2023.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Karim Benzema a signé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad. Et pourtant, il était parti pour prolonger d'une saison avec le Real Madrid. Ayant recruté Joselu dans la foulée, le club merengue s'est offert le successeur officiel de Karim Benzema le 1er juillet 2024. En effet, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€ l'été dernier. Son bail avec le PSG étant arrivé à expiration.

Direction Al Ittihad pour Vinicius Jr ?

Après une cohabitation d'une saison avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr pourrait marcher sur les traces de Karim Benzema. En effet, l'actuel numéro 7 du Real Madrid pourrait signer à Al Ittihad lors du prochain mercato estival.

Vinicius Jr va retrouver Benzema ?

Selon les informations de Marca, l'Arabie Saoudite fait tout son possible pour convaincre Vinicius Jr. Et son travail porte ses fruits, puisque le Brésilien aurait montré de l'intérêt pour les propositions économiques sportives et individuelles. Si la potentielle prochaine destination de Vinicius Jr reste inconnue, l'Arabie Saoudite le voit évoluer à Jeddah, soit à Al Ittihad ; à moins qu'il ne prenne la succession de Neymar à Al Hilal. A en croire le média espagnol, l'entourage de Vinicius Jr affirme que l'offre à 1 milliard d'euros des Saoudiens est impossible à refuser, et il l'a bien fait savoir au joueur. D'ailleurs, le contrat XXL et le projet proposés auraient poussé le numéro 7 du Real Madrid à se poser des questions sur son avenir. Un an et demi après l'offensive vertigineuse de l'Arabie Saoudite, les deux camps sont on ne peut plus proches. A tel point que le représentant de Vinicius Jr s'est envolé vers le pays du Golfe il y a tout juste trois semaines. Affaire à suivre...