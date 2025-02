155M€ : Le PSG prépare une signature très spéciale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG a déboursé pas moins de 155M€ l'été dernier pour recruter Willian Pacho, João Neves et Désiré Doué, ces trois éléments apportent aujourd'hui entière satisfaction à la direction du club de la capitale. Et leur réussite devrait avoir un impact sur l'avenir de Luis Campos, qui semble bien parti pour signer une prolongation de contrat avec le PSG.

Le PSG a récemment officialisé toute une série de prolongations de contrat (Luis Enrique, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha...), mais qu'en est-il de Luis Campos ? Le conseiller sportif du club de la capitale est censé fixer prochainement son avenir, et lundi soir, ce dossier brûlant du moment au PSG a fait l'objet d'un revirement de situation assez inattendu dans l'émission Jour de Foot, sur Canal +.

Mercato - PSG : Une signature validée à Marseille !

➡️ https://t.co/imwOny8mGR pic.twitter.com/ojY0LSvIW9 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 13, 2025

Al-Khelaïfi annonce la prolongation de Campos

Le journaliste Olivier Tallaron a rapporté des propos du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, au sujet de l'avenir de Luis Campos : « Est-ce que Luis Campos va prolonger au PSG? Oui, c’est ce que nous a dit en tout cas le président Nasser Al-Khelaïfi tout à l’heure. Je discutais avec Luis Campos justement au sujet de son avenir et le président Nasser Al-Khelaïfi est venu tout de suite nous voir en disant: 'Vous pouvez dire que je vous l’ai dit: Luis Campos est très heureux à Paris, je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici et je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG'. Alors, ça ne sera peut-être pas annoncé d’ici la fin du mois ou du mois suivant, mais d’ici la fin de saison, il devrait y avoir une prolongation de contrat. Nasser Al-Khelaïfi justifie aussi cette volonté en disant que depuis qu’il est président, il n’a jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur Luis Enrique », a-t-il révélé.

Le PSG a dépensé 155M€ l'été dernier, grosse satisfaction !

Selon RMC Sport, un élément joue aujourd'hui clairement en la faveur de Luis Campos pour sa prolongation de contrat : le mercato de l'été dernier. Le trio Willian Pacho - Désiré Doué - João Neves, qui aura coûté au total 155M€ au PSG, s'avère être une véritable réussite. Si l'on rajoute à cela l'incroyable état de forme d'Ousmane Dembélé pour lequel le PSG avait déboursé seulement 50M€ à l'été 2023, Luis Campos a donc retrouvé beaucoup de crédit. Et cela devrait avoir un impact sur son avenir et sa prolongation de contrat désormais attendue.