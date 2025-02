Mercato : Il signe à l’OM, c'est le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir quitté la Ligue 1 une première fois en 2014 pour rejoindre Newcastle, Rémy Cabella y a fait son retour un an plus tard pour s'engager avec l’OM. Désormais au LOSC, le milieu offensif est revenu sur son arrivée à Marseille, intervenue en même temps que celle de Michel, successeur de Marcelo Bielsa. Choqué par les supporters marseillais dans son enfance, il voulait à tout prix y jouer.

Révélé sous les couleurs de Montpellier, Rémy Cabella prenait la direction de Newcastle à l’été 2014. Un an plus tard, le milieu offensif aujourd’hui âgé de 34 ans revenait en Ligue 1 pour s’engager avec l’OM. Marcelo Bielsa venait alors de démissionner et l’Olympique de Marseille, présidé par Vincent Labrune, s’était attaché les services de Michel pour le remplacer.

« Ils ont des supporters de fous »

« Je suis à Newcastle, il (Vincent Labrune) m’appelle et me dit : “Écoute, il y a Bielsa qui s’en va, on est sur trois coachs, si on fait ce coach-là, lui te veut.” C’était Michel. Michel signe, et je signe en même temps que lui », a expliqué Rémy Cabella, dans un entretien accordé à Zack en Roue Libre. « Mais Marseille, ça restera Marseille. Quand t’es petit, t’entends juste l’OM, ça te fait de l’émotion, ça te fait kiffer. En plus un jour j’étais allé voir un match au Vélodrome quand j’étais petit, j’ai dit : “c’est quoi ça ? C’est quoi ces supporters ? C’est incroyable ! Ils ont des supporters de fous, ça fait que chanter et tout”. »

« C’est ça qui m’avait choqué quand j’étais petit »

C’est notamment pour revivre cette ambiance que Rémy Cabella voulait signer à l’OM : « C’est pour ça que t’aimes le foot. Les supporters, quand t’es joueur, c’est trop important. Tu joues, les gens t'encouragent, ça crie, il y a du bruit. Pour moi, le foot c’est les supporters. C’est ce qui te donne envie de jouer. Si tu marques, tout le monde explose. Moi, Marseille, c’est ça qui m’avait choqué quand j’étais petit. J’ai dit : “peut-être un jour je jouerai pour Marseille”. Quand j’ai signé je me suis dit je suis à l’OM, incroyable. Ça m'a fait du bien le retour dans le sud ? Je calculais pas le sud. J’avais le logo de l’OM, ça suffisait. D’avoir le maillot de Marseille, de dire je suis à Marseille, c’était incroyable. De me dire que j’étais un joueur de l’OM, c’était beau. »