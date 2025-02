OM : Le PSG est encore menacé !

La rédaction

Deuxième de Ligue 1 après sa victoire contre Angers (2-0), l’OM refuse de se contenter d’une place en Ligue des champions. Comme son entraîneur Roberto De Zerbi, Luis Henrique affiche ses ambitions et veut croire en une possible lutte pour le titre. Malgré les 10 points d’écart avec le PSG, les Marseillais comptent jouer leur chance à fond.

L’OM s’est confortablement installé sur la deuxième marche du podium après sa victoire 2-0 face à Angers ce dimanche. Un résultat qui place les Olympiens à 6 longueurs devant leurs concurrents directs et 10 points derrière le PSG. Si l’écart semble conséquent à 13 journées de la fin du championnat, pour Luis Henrique, pas question d’abandonner le titre.

« Nous allons essayer de gagner le championnat »

« Je pense que le premier objectif de cette année était de se qualifier pour la Ligue des champions de l'UEFA. Nous nous battrons jusqu'au bout pour y parvenir. C'est très important pour Marseille, pour moi et pour ma carrière. Ce serait formidable pour l'entraîneur aussi, pour tout le monde au club. Je pense que oui (c’est une obligation de se qualifier). C'est un club célèbre et nous devons y être. C'est un club qui devrait être au plus haut niveau. Les supporters ont de grandes attentes, mais c'est pour cela que le club est si grand - c'est grâce aux supporters. » explique dans un premier temps l’ailier brésilien dans une interview pour Get French Football News.

« Nous viserons la Ligue des champions et le titre, si possible. Nous nous concentrerons sur nous-mêmes. Nous allons essayer de gagner le championnat et nous devons y croire jusqu'au bout. Il y a un grand favori (le Paris Saint-Germain), mais il a aussi perdu des matches. »

« Il faut avoir de l’ambition »

Ce n’est pas le premier à exprimer officiellement ce genre d’ambition, Roberto De Zerbi avait eu les mêmes mots en conférence de presse : « Il faut regarder derrière soi, mais aussi devant [...] Si on veut faire partie de ce club, il faut avoir de l'ambition, cette obsession de regarder devant nous, avec humilité quand même, avec respect toujours. »

Le PSG est prévenu, rendez-vous le 16 mars.