Le PSG menacé, c’est officiel !

Grâce à sa victoire face à Angers (2-0), l’OM creuse l’écart avec ses poursuivants et conforte sa deuxième place. Mais pour Roberto De Zerbi, viser plus haut est essentiel. L’entraîneur italien refuse de se contenter de cette position et affiche son ambition : concurrencer le PSG à terme, tout en restant prudent sur la suite de la saison.

Après sa victoire (2-0) sur la pelouse d'Angers, l'OM fait le break avec ses concurrents directs et se positionne à six points devant Nice (3e) et Monaco (4e). Si les Phocéens sont toujours à dix longueurs derrière le PSG, Roberto De Zerbi ne se contentera pas d'une deuxième place. « Il faut regarder derrière soi, mais aussi devant [...] Si on n'a pas cette ambition de viser plus haut, ça peut être frustrant et même humiliant [...] Les objectifs peuvent ne pas être atteints, évidemment, ce n'est pas grave. Si on veut faire partie de ce club, il faut avoir de l'ambition, cette obsession de regarder devant nous, avec humilité quand même, avec respect toujours. » explique le coach de l'OM en conférence de presse.

Mais cette ambition d'aller chercher le PSG est un objectif sur le moyen-long terme. « C'est quelque chose, pas forcément tout de suite, mais dans mon aventure à l'OM, au même titre que Pablo (Longoria), Mehdi (Benatia), mais aussi des joueurs comme Rulli, Rabiot, Højbjerg, Bennacer et Kondogbia, je ne suis pas là pour finir deuxième. » déclare Roberto De Zerbi.

L'entraîneur italien ne sous-estime pas les concurrents et reste attentif aux résultats : « Il reste encore treize matches et beaucoup de chemin à parcourir. Un nul et une défaite, et on va nous rattraper rapidement. » a balayé De Zerbi, qui refuse de s’enflammer sans toutefois manquer d’ambition.