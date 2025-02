Il annonce la fin de son calvaire à l’OM, c’est terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’avait plus joué depuis le 22 décembre dernier, Geoffrey Kondogbia a fait son retour dimanche soir, lors de la victoire de l’OM sur la pelouse d’Angers (0-2). Le milieu de terrain âgé de 31 ans est revenu sur son absence et sa blessure, qu’il pensait moins grave que prévue, mais a assuré que cela était derrière lui désormais.

Deuxième de Ligue 1, l’OM a conforté sa place de dauphin du PSG dimanche en allant s’imposer à Angers (0-2). Les Olympiens ont profité des faux pas de l’AS Monaco, battu par Paris (4-1), et du LOSC, défait sur sa pelouse par Le Havre (1-2), pour prendre six points d’avance sur le troisième. Une rencontre également marquée par les grands débuts d’Ismaël Bennacer, ainsi que le retour de Geoffrey Kondogbia.

« Il faut savoir l'accepter et repartir de l'avant »

Titulaire indiscutable dans la défense de l’OM lors de la première partie de saison, l’international centrafricain (19 sélections) n’avait plus joué depuis presque deux mois et le 32e de finale de Coupe de France face à l’ASSE le 22 décembre dernier (0-4). « Ce n'est jamais évident, mais ça fait partie du football. Il faut savoir l'accepter et repartir de l'avant », a-t-il déclaré au moment d’évoquer son absence en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« On a essayé de revenir, mais il a fallu patienter un peu plus »

« J'ai ressenti une petite douleur après le dernier match, juste avant les vacances, et je pensais que ce n'était pas grand-chose. Malheureusement, il y avait quand même une petite lésion, plutôt importante. Ensuite, on a essayé de revenir, mais il a fallu patienter un peu plus. On sait que c'est une zone assez traître, donc il faut vraiment faire attention et être vigilant sur les détails », a ajouté Geoffrey Kondogbia, totalement remis désormais. « Maintenant, c'est derrière moi, il va falloir bien revenir et se remettre en forme pour entamer les mois les plus importants de la saison. »