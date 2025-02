«Ça fait ch**r», l’OM le fait craquer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse d’Angers dimanche soir (0-2), l’OM a pu compter sur le soutien de nombreux supporters présents au stade Raymond-Kopa, et pas seulement dans le parcage qui leur était réservé. Ce qui a agacé le latéral angevin Florent Hanin, qui a rappelé que le SCO avait besoin du soutien de ses supporters dans l’optique du maintien.

« Ce soir on était un peu comme au Vélodrome. » Roberto De Zerbi s’est senti comme à la maison dimanche soir à Angers. Si l’OM jouait à l’extérieur, plusieurs de ses supporters étaient présents au stade Raymond-Kopa. En plus du parcage, ils étaient nombreux à avoir pris une place en tribunes. Les Olympiens ont même fait un tour d’honneur après leur victoire (0-2) pour les remercier de leur soutien.

« Ça fait chier parce qu'on est quand même chez nous »

« Ça fait chier. Si vous voulez la réponse, ça fait chier. J'avais déjà poussé un coup de gueule contre Lyon, j'en pousse un autre. Les supporters, c'est bien, ils sont contents de voir des gros clubs. Ils voient Marseille, Lyon, le PSG. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que si on descend, ils ne les verront pas. Franchement ça fait chier parce qu'on est quand même chez nous, on espère un peu d'appui », a pesté Florent Hanin en zone mixte à l’issue de la rencontre.

« Franchement on a un peu les boules »

« Je ne vise pas tous les supporters, il y en a qui sont là à tous les matchs et je les en remercie. Mais franchement on a un peu les boules », a ajouté le latéral d’Angers. « À l'échauffement déjà on les entendait chanter donc tu le ressens. On sait très bien que pour se maintenir, il faut faire de bonnes performances à domicile. Je pense qu'avec des supporters, c'est un peu plus facile. Ou au moins qu'ils n'appuient pas l'équipe adverse, ce serait pas mal. »