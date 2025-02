Nouveau record historique à l'OM !

La rédaction

L’OM s’est imposé 2-0 face à Angers grâce à des réalisations de Rabiot et Maupay, tous deux servis par Amine Gouiri. Un succès qui permet aux Marseillais d’établir un record historique : 9 victoires en 11 déplacements en Ligue 1. Roberto De Zerbi continue d’écrire son histoire olympienne.

Ce dimanche soir, l'OM affrontait Angers au stade Raymond-Kopa. Une victoire 2-0 pour les Marseillais, qui signent leur 4e clean sheet de la saison, notamment grâce à des buts d'Adrien Rabiot et de Neal Maupay (tous deux sur une passe décisive d'Amine Gouiri).

Un milieu de terrain pour enflammer la Ligue des champions ? 🚀 Bennacer pourrait être l'atout décisif de l'OM !

Un nouveau record

Cette victoire à l'extérieur permet à Roberto De Zerbi d'établir un nouveau record : jamais dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, le club n'avait remporté 9 de ses 11 premiers déplacements en championnat. Un nouvel exploit pour le coach italien, qui ne cesse de ravir les supporters marseillais.

De Zerbi en bonne compagnie

Ce succès permet au club phocéen de se consolider à la deuxième place du championnat. Avec 43 points en 20 matchs, l'OM compte 6 longueurs d'avance sur Nice (3e) et Monaco (4e). Roberto De Zerbi se place ainsi derrière Igor Tudor et Marcelo Bielsa, devenant le troisième entraîneur olympien ayant obtenu le plus de points à ce stade de la compétition au 21e siècle.