La mèche est vendue, deux transferts déjà actés au PSG ?

Lors du mercato d'hiver, le PSG a réussi à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables, essentiellement sous la forme de prêt. C'est le cas notamment de Marco Asensio et Randal Kolo Muani, respectivement prêtés à Aston Villa et à la Juvenrus. Et compte tenu de leur prestation, les deux attaquants pourraient bien partir définitivement l'été prochain.

Le mercato d'hiver aura été agité pour le PSG qui a notamment réussi à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables à l'image de Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani, tous prêtés sans option d'achat. Cependant, des transferts définitifs sont clairement espérés en fin de saison, notamment pour l'international espagnol qui brille à Aston Villa comme en témoigne son doublé contre Bruges mercredi en Ligue des champions. Et Unai Emery a confirmé la possibilité d'un transfert définitif.

Emery ouvre la porte à Asensio

« Cela dépend. Bien sûr que nous sommes contents de lui. Nous le protégeons parce qu'il ne se sent pas à 100%… il voulait commencer le match mais j'ai décidé de le protéger », assure le technicien espagnol dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Mais un autre joueur offensif pour être transféré définitivement l'été prochain à savoir Randal Kolo Muani, très en vue pour ses débuts à la Juventus.

Deschamps vend la mèche pour Kolo Muani ?

En conférence de presse, Didier Deschamps a d'ailleurs laissé entendre que l'attaquant du PSG pourrait rester à la Juventus : « C'est un très bon club. Sa situation au PSG était compliquée voire très compliquée mais c'était aussi lié au système et aux choix de l'entraîneur. C'est son mérite d'avoir su répondre aux attentes à la Juventus. C'est mieux pour lui et pour nous aussi même s'il avait été performant avec nous pendant l'automne. Je préfère des joueurs avec du temps de jeu et des attaq uants qui marquent. Mais ça ne va pas à l'encontre des résultats du PSG. La Juve est très contente de l'avoir et je suis convaincu que c'est mieux pour lui ce départ ».