Alaphilippe : «Je t’aime», la déclaration qui va rendre jalouse Marion Rousse 

En couple avec Marion Rousse, Julian Alaphilippe est aujourd’hui le cycliste français le plus populaire du peloton. Une cote qui donne lieu à de belles déclarations d’amour à l’égard du double champion du monde. Ça a notamment été le cas sur l’antenne d’Eurosport. Ancien cycliste professionnel, Nicolas Fritsch a déclaré sa flamme à Alaphilippe, ne cachant plus son amour pour ce dernier.

Sportivement, les résultats ne sont plus forcément au rendez-vous pour Julian Alaphilippe. Il n’empêche que le Français, à 32 ans, ne veut rien lâcher. Désormais chez Tudor, le double champion du monde cherche à retrouver la gloire et pour cela, Alaphilippe peut compter sur le très gros soutien du public. On peut le voir actuellement sur Paris-Nice, le compagnon de Marion Rousse jouit encore d’une très grosse cote de popularité. Julian Alaphilippe est l’un des coureurs les plus aimés des fans, certains n’hésitant pas à lui faire de belles déclarations d’amour.

« Aujourd’hui, je peux me le permettre de le dire, Julian je t’aime »

Ancien cycliste professionnel, Nicolas Fritsch voue un grand amour à Julian Alaphilippe. Et sur Eurosport, il n’a pas hésité à lui dire. En effet, à propos du compagnon de Marion Rousse, il a ainsi fait savoir haut et fort : « Je me suis rendu hier au départ de Paris-Nice et j’ai pu constater que le coureur le plus attendu à son bus, le coureur le plus acclamé lors de la présentation des équipes, c’était évidemment notre Loulou national, Julian Alaphilippe. Par ailleurs, après, on a vu qu’il a répondu présent lors de cette première étape. Au-delà de sa popularité, il a quand même encore les cannes. J’avais cette idée de chronique depuis le début de saison, mais il fallait trouver l’opportunité et donc aujourd’hui, je peux me le permettre de le dire, Julian je t’aime. Tout simplement ».

« Tu es l’unique coureur qui m’a fait sauter de mon canapé »

« Je t’aime parce qu’en 2015 avec cet enchainement l’Amstel, à la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, tu es le coureur, l’unique coureur, qui m’a fait sauter de mon canapé, hurler devant ma télé. Tu es celui qui m’a fait rajeunir de 20-25 ans, je suis redevenu un gamin en te regardant faire tes nombreux exploits. Et ça pour moi, c’est inestimable, les émotions apportées sont incroyables donc je tenais à te le redire, Julian, je t’aime et merci », a-t-il poursuivi sur Julian Alaphilippe.