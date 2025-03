Mercato - OM : «On échange», Pogba discute !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Paul Pogba est désormais autorisé à se retrouver un club après avoir purgé sa suspension pour dopage, et l'OM est annoncé depuis maintenant plusieurs mois comme une piste plausible pour relancer l'international français. De son côté, Didier Deschamps annonce avoir des échanges avec son ancien protégé sur son futur, mais sans pour autant en dévoiler le contenu.

Paul Pogba à l'OM, faut-il vraiment y croire ? L'ancien milieu de terrain de la Juventus Turin avait reçu un simple appel du pied de Patrice Evra l'hiver dernier pour rejoindre le club phocéen, et depuis, ce dossier n'a cessé de faire couler beaucoup d'encre. Pogba est annoncé comme une option plausible pour l'OM, mais difficile d'y voir clair sur son avenir.

Pogba, le retour officiel !

La longue suspension de Paul Pogba pour dopage a officiellement pris fin en milieu de semaine, et il est désormais autorisé à se retrouver un club. L'OM n'a pas été le seul point de chute évoqué dans ce feuilleton, puisque l'ancien joueur de Manchester United aurait également des touches en MLS ou encore en Arabie Saoudite. Et Didier Deschamps a pris la parole à ce sujet jeudi en conférence de presse.

« On échange avec Pogba »

« Il est supposé pouvoir rejouer. Mais il n'a pas de club. On échange et je ne vous dirai pas le contenu. Oui il a la capacité, le mental à revenir au très haut niveau. Cela ne se fera pas en claquant des doigts mais pour le moment, il n'a pas pris de décision. On verra », a indiqué le sélectionneur de l'équipe de France. Reste à savoir si les deux hommes ont concrètement parlé de l'OM dans leurs discussions.