Pogba - OM : Une discussion est officielle !

Paul Pogba a officiellement purgé sa sanction et peut rejouer. Didier Deschamps a confirmé échanger avec lui sans dévoiler le contenu des discussions. L'OM, via Medhi Benatia, a étudié l'idée de recruter l'ancien mancunien et pourrait encore tenter sa chance si une opportunité se présente pour la saison prochaine.

Ce mardi, Paul Pogba a officiellement purgé sa sanction et peut désormais rejouer au football. Longtemps annoncé du côté de l’OM, le milieu de terrain français n’a toutefois pas encore signé avec un nouveau club. Logiquement, il n’a donc pas été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus.

«On échange»

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Pogba, l'ancien coach de l'OM a confirmé être en contact avec la Pioche :

«Il est supposé pouvoir rejouer. Mais il n’a pas de club. On échange et je ne vous dirai pas le contenu. Oui, il a la capacité et le mental pour revenir au très haut niveau. Cela ne se fera pas en claquant des doigts, mais pour le moment, il n’a pas pris de décision. On verra.»

Pogba à l'OM ?

Si l’arrivée de Paul Pogba à l’OM a longtemps été évoquée, Medhi Benatia a confirmé que cette option a bien été étudiée par le board marseillais :

«S’il y a quelque chose à faire, on serait ravis d’avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l’année prochaine, si l’occasion se présente.» a déclaré le dirigeant de l'OM dans un entretien accordé à L’Équipe.