Signature au PSG : L’annonce cash de Deschamps !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir récemment laissé la porte ouverte à une éventuelle signature au PSG une fois que son histoire à la tête de l'équipe de France sera terminée, Didier Deschamps a de nouveau fait le point sur son avenir jeudi en conférence de presse. Et le sélectionneur des Bleus a tenu à faire une annonce assez cash...

Dans un entretien accordé au Parisien en février dernier, Didier Deschamps évoquait son futur challenge après l'équipe de France en évoquant notamment la possibilité d'une signature au PSG : « Le PSG ? Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête en ce moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien », confiait le sélectionneur national.

«A deux doigts», le PSG proche de boucler un transfert à 95M€

Deschamps bientôt libre

Pour rappel, Didier Deschamps a indiqué en début d'année qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et ce après 14 ans à ce poste. Il envisage donc de reprendre un club, mais en attendant, Deschamps reste focalisé à 100% sur la fin de sa mission avec les Bleus et refuse d'évoquer de nouveau le PSG ou toute autre option pour son avenir.

« Ne me demandez pas pour l'après »

Et il a tenu à le rappeler très clairement jeudi, en conférence de presse : « L’annonce de mon départ ne change rien à mon travail. Pour moi c'est une non-annonce. J'ai estimé que c'était bien comme ça. J'ai la même envie et la même énergie. Je n'ai pas à avoir de nostalgie. Ne me demandez pas pour l'après, je ne m'en occupe pas mais il y aura un après. Je me concentre sur mes objectifs et pour faire en sorte que l'équipe de France reste performante », lâche Deschamps. Voilà qui est clair.