Départ d’une star : Le PSG fait un heureux !

Au PSG, Marco Asensio a été prié de quitter les lieux cet hiver. La faute à une semblable perte de confiance de la part de Luis Enrique. Relancé par Unai Emery à Aston Villa, Asensio flambe et affiche déjà un bilan similaire qu’en plus d’un an à Paris. Le coach des Villans n’a pas dissimulé sa satisfaction.

Pourtant utilisé en début de saison pour pallier la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos, Marco Asensio a vu son temps de jeu s’affiner de semaine en semaine jusqu’à ne plus être du tout utilisé par Luis Enrique. L’attaquant espagnol qui a tout gagné au Real Madrid n’avait tout simplement plus les faveurs de son compatriote. De quoi le pousser à aller voir ailleurs pendant le mercato hivernal.

Asensio fait aussi bien en un mois à Aston Villa qu’en un an et demi au PSG

Direction Aston Villa jusqu’à la fin de la saison pour Marco Asensio dans le cadre de son prêt sans option d’achat. Le principal intéressé revit chez les Villans et compte déjà 7 buts en 8 matchs, soit autant de réalisations que pendant une année et demie passée au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique.

«Nous sommes contents de lui»

Sous la houlette d’Unai Emery, Marco Asensio est en feu et a signé un doublé mercredi soir pendant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre le Club Brugge qu’il n’a disputé qu’à moitié (3-0). Le coach d’Aston Villa n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur son compatriote espagnol. « Nous sommes contents de lui. Nous le protégeons parce qu'il n'est pas à 100 % (...). Aujourd'hui, il se sentait bien. Il voulait commencer le match, mais j'ai décidé de le protéger. Il a joué au moment où nous avions besoin de lui et il a pris la responsabilité de faire son travail et de marquer des buts ». a conclu Emery dans des propos relayés par Flashscore.