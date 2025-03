Mbappé, le Real Madrid annonce une galère !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Assez irrégulier dans ses performances depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé peine encore à trouver son rythme de croisière et traverse de très bonnes périodes, comme des passages à vide. Carlo Ancelotti confirme d'ailleurs cette galère pour l'attaquant de l'équipe de France, mais estime qu'il s'agit d'un problème tout à fait normal pour Mbappé dans le cadre de son adaptation.

Kylian Mbappé au Real Madrid, sur le papier, cela apparait comme du solide : l'ancienne star du PSG comptabilise 27 buts et 4 passes décisives en 40 matches (toutes compétitions confondues) sour le maillot du club merengue. Un rendement relativement honorable voire très correct de la part de Mbappé, mais le vrai souci ne se trouve pas dans les chiffres. Le capitaine de l'équipe de France affiche surtout un problème de régularité au Real Madrid depuis sa signature l'été dernier.

Ancelotti rassure pour Mbappé

Interrogé en conférence de presse samedi, Carlo Ancelotti s'est confié sans détour sur cette irrégularité et cette inconstance pour Kylian Mbappé au Real Madrid : « Ce qu'on a vu contre l'Atlético, c'est qu'il n'a pas réédité sa performance des matchs contre City. D'une manière générale, il se débrouille très bien et nous sommes très contents de lui, et nous tenons compte -et lui-même tient compte- du fait qu'il n'est pas toujours à son meilleur niveau », a indiqué l'entraîneur italien du Real Madrid, qui ne se fait pas de souci pour autant et rassure sur le cas Mbappé.

« C'est plutôt normal »

« Au cours d'une saison aussi exigeante, l'inconstance est une chose plutôt normale, surtout pour un joueur avec de telles qualités... Ces joueurs-là ont plus de hauts et de bas. Si nous sommes en huitièmes de finale de la Ligue des champions, c'est en grande partie grâce à lui, il a marqué quatre buts lors des barrages », poursuit Ancelotti. En clair : Mbappé a bel et bien un problème de constance, mais le coach du Real Madrid estime qu'il s'agit d'une étape indispensable et se veut rassurant.