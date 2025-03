PSG - Officiel : Il revient à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a décroché une magnifique victoire à Anfield pour assurer sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, les Parisiens ont pu attendre tranquillement de connaître leur futur adversaire, et ce sera l'occasion de vivre des retrouvailles au Parc des Princes puisqu'Aston Villa défiera le PSG. Unai Emery va donc faire son retour à Paris.

Malgré une phase de groupe plus que poussive, le PSG est bien présent au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont effectivement réussi l'exploit d'éliminer Liverpool au terme d'une double confrontation haletante qui s'est jouée aux tirs-au-but à Anfield. Désormais, le PSG espère être en mesure d'aller plus loin dans la compétition.

Emery revient à Paris !

Et ce chemin passera par un quart de finale contre Aston Villa. En effet, le club de Birmingham a facilement éliminé Bruges et défiera donc le PSG au prochain tour. L'occasion pour Unai Emery de revenir pour la première fois à Paris depuis qu'il a quitté le banc du club de la capitale en 2018. Entraîneur du PSG pendant deux ans, le technicien espagnol a connu des coups d'éclats comme de grande déception à l'image de la remontada. Reste donc à savoir quel accueil lui réservera le Parc des Princes.

Marco Asensio aussi !

Mais ce ne sera pas le seul retour à Paris. Et pour cause, Marco Asensio, toujours officiellement sous contrat avec le PSG, a été prêté cet hiver à Aston Villa, et va donc déjà retrouver ses anciens partenaires. « Ce sera un match très spécial, très beau. Je vais avoir le temps d’y penser. Il va falloir récupérer, s’entraîner et continuer à s’améliorer. Et on pensera au PSG après. J’ai regardé le match contre Liverpool, je suis content pour mes amis. Ils ont pu gagner, se qualifier, je suis content pour eux », confiait l'Espagnol après le match mercredi soir. En grande forme comme en témoigne son doublé contre Bruges, Asensio sera à surveiller de prêt par les Parisiens.