Une taupe à l'OM, le gros coup de gueule !

Face aux rumeurs de trahison interne, Medhi Benatia monte au créneau. Alors que la presse évoquait une mutinerie des joueurs contre Roberto De Zerbi, le directeur sportif de l’OM dénonce une «entreprise de déstabilisation» et rejette fermement toute accusation visant ses collaborateurs, soupçonnés à tort d’être les «taupes» du vestiaire.

L’OM a récemment traversé une grosse crise sur et en dehors des terrains. L’Équipe avait notamment révélé une mutinerie des joueurs de l’OM contre Roberto De Zerbi, de quoi alimenter les tensions au sein du groupe. La chasse à la taupe avait alors commencé à Marseille, et de nombreuses hypothèses ont fait surface, ce qui a particulièrement déplu à Medhi Benatia.

«Ce n’est pas sérieux»

Le directeur du football de l’OM s’est exprimé à ce sujet dans une longue interview accordée à La Provence. «Il y aurait une entreprise de déstabilisation ? C’est le cas en ce moment avec tout ce qui sort dans les médias ou sur les réseaux. Hier, je vois un commentaire qui dit que Bob Tahri et Ali Zarrak, "deux fidèles de la direction sportive", donc de Pablo et de moi-même, deux personnes qui travaillent nuit et jour pour l’OM, sont devenus des taupes. Mais bien sûr ! J’ai des taupes dans mon entourage et ça me va très bien ! Ce n’est pas sérieux.», a alors expliqué Medhi Benatia.

Le coup de gueule de Benatia

«J’ai ramené Marcelo Laia, directeur de la performance qui était à l’Inter et à Manchester : je ne le connaissais pas avant d’arriver ; j’ai ramené Romain Barq de Wolverhampton pour le mettre au scouting, je ne le connaissais pas non plus, je me suis juste basé sur son travail, des fiches, des renseignements ; pareil pour Aziz Mady Mogne, directeur sportif de Lorient, je ne le connaissais pas ; Ali Zarrak, son adjoint à Lorient, je ne le connaissais pas avant d’arriver ; Bob Tahri, directeur sportif du FC Metz et responsable de la performance à Monaco, je ne le connaissais pas avant qu’il nous rejoigne pour s’occuper des joueurs et de leurs familles ; pareil pour Romain Ferrier, nommé coach adjoint de la Pro2 et que j’ai ramené de Bordeaux, ou "Titou" Hasni, le directeur du centre de formation qui était à Nice. Ce n’étaient pas des amis avant qu’ils arrivent à Marseille, mais des relations de travail ! Il n’y a pas un mec que j’ai ramené que je connaissais personnellement avant. Je le dis haut et fort » a ajouté le directeur du football de l’OM.