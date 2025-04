Adrien Rabiot en train de mourir, l'annonce choc de l'OM !

La rédaction

Très en vue depuis son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot serait affecté par la situation du club et les tensions internes. Medhi Benatia a tenu à défendre le milieu de terrain, tout en rappelant son engagement total envers le projet marseillais. Pour espérer conserver Rabiot, l’OM doit impérativement accrocher la Ligue des champions.

Arrivé en septembre à l’OM, libre de tout contrat, Adrien Rabiot a immédiatement conquis les supporters. Accueilli en rockstar à l’aéroport, l’international tricolore réalise une très bonne saison malgré son repositionnement derrière l’attaquant. Il cumule aujourd’hui 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues et s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de l'OM en 2024-2025, aux côtés de Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Mais Rabiot serait concerné par des tensions internes, reprochant notamment à Luis Henrique et Mason Greenwood un manque d’implication, selon certaines rumeurs.

«Adri meurt de l’intérieur»

«Vous imaginez ? Højbjerg n’est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j’ai besoin qu’un joueur me souffle ça ? Pierre-Émile Højbjerg est un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu’à fédérer et à entraîner tout le monde avec lui, comme Rabiot», commence Medhi Benatia dans les colonnes de La Provence. «Aujourd’hui, "Adri" meurt de l’intérieur, il n’a qu’une envie : aller en C1. Ces deux-là sont vraiment deux exemples, et à aucun moment ils ne sont venus me voir pour écarter des joueurs. Les gens qui sortent ça ne veulent pas le bien de l’OM», conclut le directeur du football de l'OM.

Ligue des champions obligatoire

Adrien Rabiot a plusieurs fois déclaré vouloir disputer la Ligue des champions pour prolonger l’aventure à l’OM. Si lui-même ou sa mère ont clamé leur attachement au club, la qualification européenne reste la priorité absolue du milieu français. Cela passera par une victoire impérative ce samedi face à Montpellier au Vélodrome.