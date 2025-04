OM : De Zerbi blessé, les douloureuses rumeurs !

La rédaction

Mis en cause dans plusieurs rumeurs sur une fracture du vestiaire, Roberto De Zerbi peut compter sur le soutien de Medhi Benatia. Le directeur du football a défendu son entraîneur dans la presse régionale, alors que l’OM envisagerait une mise au vert prolongée pour resserrer les liens d’ici à la fin du championnat.

Ces dernières semaines, l’OM était dans l’œil du cyclone et faisait face à de nombreuses rumeurs. Il a notamment été écrit que Roberto De Zerbi avait perdu la confiance de ses joueurs et qu’il s’était mis une partie du vestiaire à dos après des accès de colère.

«Il est meurtri»

Medhi Benatia est revenu sur ces rumeurs autour de Roberto De Zerbi dans La Provence, qu’il a balayées sèchement : «Quand le coach lit dans L'Équipe qu'il a perdu son groupe, il est meurtri. C'est absolument faux. Aucun joueur n'est contre le coach. Demandez à Rulli, Kondogbia, Højbjerg, Rabiot… Même Bamo Meïté, qui n’a pas joué lors des six premiers mois, n’est jamais venu me voir pour critiquer le coach. Il donne de l’amour à tout le monde, et même un peu trop à mon goût.»

Une mise au vert à l’OM

Ce démenti sort alors que L’Équipe révèle que Roberto De Zerbi envisagerait une mise au vert de plusieurs semaines. Un stage qui pourrait débuter dès la semaine prochaine et durer jusqu’à la fin de la saison de l'OM ! Une manière de resserrer les rangs avant le sprint final en Ligue 1.