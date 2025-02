«Allez vous faire f**tre», Riolo craque contre l’OM !

La rédaction

L’OM s’est imposé sans difficulté face à Angers (2-0), mais la rencontre a été marquée par une polémique arbitrale. Une main inexistante réclamée par les Marseillais a agacé Daniel Riolo, tandis que le coach angevin, Alexandre Dujeux, a contesté le premier but olympien, estimant qu’une faute aurait dû être sifflée.

Le SCO d'Angers recevait l'OM au stade Raymond-Kopa ce dimanche. Si l'OM a largement dominé ce match et s'est imposé facilement 2 buts à 0, la confrontation a été quelque peu marquée par un petit fait de jeu. Alors que la main d'un défenseur angevin était collée à son corps lorsqu'il a contré le ballon, les joueurs marseillais ont arrêté le jeu pour aller consulter la VAR.

« Fermez-la »

Une main finalement inexistante, qui a particulièrement agacé Daniel Riolo. « Il y a une scène classique du football qui m’a profondément énervée. Ces derniers jours, il y a eu 1000 affaires d’arbitrage. Et là, il y a eu une grosse frappe d’un Marseillais qui atterrit sur un Angevin. Et là, je vois des joueurs faire des bonds. Donc je me suis dit : “C’est sûr qu’il y a un penalty.” Commence le chroniqueur dans l'After Foot. « Et là on revoit les images et il prend le ballon dans le bide. Donc je me dis, si vous êtes à ce point capable de mentir, de jouer la comédie, allez-vous faire foutre ! Si vous-même, vous êtes capable de mentir, fermez-la. »

Encore des polémiques

Un match marqué par l'arbitrage, puisque côté angevin, Alexandre Dujeux (coach du SCO) s'est lui aussi plaint d'une erreur : « Ce qui me dérange, c’est de prendre ce premier but, car je pense qu’il y a une faute sur Aholou. C’est ça qui me chagrine un peu [...] Après, c’est à l’appréciation de chacun. »