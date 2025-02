Mercato - OM : Bennacer provoque un autre transfert ?

La rédaction

L'arrivée d'Ismaël Bennacer (27 ans) pourrait bien bousculer la hiérarchie dans le vestiaire de l'OM. Daniel Riolo explique que Valentin Rongier (30 ans) pourrait être en danger à cause de ce recrutement et que les dirigeants phocéens pourraient décider de le vendre à la fin de la saison.

L'OM s'est beaucoup renforcé cet hiver avec l'arrivée de nombreuses recrues à des postes clés, notamment au milieu de terrain. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi à faire venir Ismaël Bennacer sur la Canebière dans les toutes dernières heures du mercato. Une arrivée qui ne fait pas que des heureux…

« Rongier ? La question va sérieusement se poser »

« Rongier ? La question va sérieusement se poser. Je ne crois pas que le recrutement de Bennacer soit anodin. » a expliqué Daniel Riolo dans l'After Foot. « Rabiot n’a pas vocation à rester si haut. Il va redescendre, donc il va densifier le milieu de terrain. Je me demande donc si Rongier sera encore là la saison prochaine. Il y a des chances qu’il soit prolongé pour être vendu. À un moment, il faut faire des ventes, et il a une valeur, une capacité à être vendu. Je le sens comme ça, mais peut-être que je me trompe. »

« On va entamer rapidement des discussions avec lui »

Mehdi Benatia avait évoqué le cas Valentin Rongier dans une interview pour L'Équipe : « Valentin Rongier sera un sujet prochainement. C'est un joueur que j'adore. Dans l'équilibre de l'équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important. On va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c'est prévu. »