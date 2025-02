Mercato - OM : Un transfert annoncé en direct ?

La rédaction

Valentin Rongier (30 ans), malade, a manqué le dernier match de l'OM à Angers (victoire 2-0 des Olympiens). Le club phocéen s'est renforcé au milieu de terrain avec notamment l'arrivée de l'international algérien Ismaël Bennacer, et pour Daniel Riolo, Valentin Rongier pourrait quitter le club cet été.

L'OM se déplaçait à Angers ce dimanche soir, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1, et pour ce match, Roberto De Zerbi a dû composer sans Valentin Rongier. Le milieu de terrain de l'OM, absent en raison d'une maladie, a été remplacé dans l'entrejeu par Ismaël Bennacer. L'arrivée de l'international algérien à l'OM pourrait d'ailleurs bien précipiter le départ de l'ancien Nantais.

« À un moment, il faut faire des ventes »

Daniel Riolo a évoqué la situation de Valentin Rongier ce dimanche soir dans l'After Foot : « Rongier ? La question va sérieusement se poser. Je ne crois pas que le recrutement de Bennacer soit anodin. Je l’aime bien Bennacer, il a beaucoup de qualités, il a touché beaucoup de ballons, il est heureux d’être là, mais Rabiot n’a pas vocation à rester si haut. Il va redescendre, donc il va densifier le milieu de terrain. Je me demande donc si Rongier sera encore là la saison prochaine. Il y a des chances qu’il soit prolongé pour être vendu. À un moment, il faut faire des ventes et il a une valeur, une capacité à être vendu. Je le sens comme ça, mais peut-être que je me trompe. »

Embouteillage au milieu de terrain

L'OM s'est forgé un milieu de terrain de très haut niveau grâce aux deux derniers mercatos olympiens, mais cette forte concurrence et cet embouteillage au milieu pourrait remettre en question la place de certains joueurs dans l'effectif. Avec Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Bennacer, Bilal Nadir et même Geoffrey Kondogbia (qui pourrait être repositionné), les dirigeants phocéens pourraient choisir de vendre Valentin Rongier.