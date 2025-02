PSG - Kvaratskhelia : Le divorce qui passe mal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver pour environ 70M€ en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia continue de prendre ses marques au PSG. Auteur son meilleur match vendredi contre l'AS Monaco, ponctué d'un magnifique but, le Géorgien a plusieurs bonnes excuses pour justifier une adaptation compliquée, à commencer par son divorce délicat avec les dirigeants du Napoli.

C'est le gros coup de l'hiver sur le mercato. Le PSG a bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 70M€. Déjà attendu à Paris l'été dernier, le Géorgien a finalement débarqué en janvier, ce qui rend forcément son adaptation plus délicate.

Kvaratskhelia doit digérer son divorce avec Naples

En effet, alors qu'il avait flambé pour ses débuts à Naples avec trois buts et une passe décisive pour ses deux premiers matches, Khvicha Kvaratskhelia est plus discret avec le PSG. Il faut dire que comme l'explique L'EQUIPE, le Géorgien a des circonstances atténuantes, à l'image de son divorce délicat avec les dirigeants de Naples, qui se sont sentis trahis par Kvaratskhelia, qui n'avait d'ailleurs plus joué depuis le 29 décembre. Ce qui peut expliquer qu'il ne soit pas totalement au point physiquement.

Premier but contre Monaco !

Néanmoins, Khvicha Kvaratskhelia monte en puissance comme en témoigne sa prestation contre l'AS Monaco (4-1). Auteur de son premier but (et quel but !), le Géorgien démontre qu'il retrouve son meilleur niveau. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour que Luis Enrique décide de l'aligner d'entrée contre Brest mardi.