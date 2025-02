PSG : Kvaratskhelia débarque à l'étranger, c'est du jamais-vu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui au PSG, Khvicha Kvaratskhelia a laissé une trace indélébile sur le football russe. L'ailier géorgien, qui a passé trois ans au Rubin Kazan, a laissé le souvenir d'un joueur talentueux, avec un niveau bien au-dessus de la moyenne. Ancien entraîneur de la sélection russe, Youri Semin estime qu'aucun talent n'est parvenu à le surpasser.

A seulement 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia peut se targuer d’avoir évolué dans quatre championnats différents. Après la Géorgie, la Russie et l’Italie, l’ailier a posé ses valises en France, au PSG. Il est encore trop tôt pour savoir si le joueur prendrait place dans la légende du club parisien. Par contre, Kvaratskhelia a laissé un souvenir impérissable, en Russie.

La Russie n'a pas oublié Kvara

Joueur du Lokomotiv Moscou puis du Rubin Kazan entre 2019 et 2022, l’ailier géorgien avait impressionné de par sa technique impeccable, mais aussi par sa capacité à faire la différence. En d’autre termes, Kvaratskhelia nageait au milieu d’un championnat nettement plus compétitif que celui que l’on peut trouver en Géorgie.

« C'est plus fort »

Ancien sélectionneur de la Russie, Youri Semin se souvient de l’actuel joueur parisien. Depuis son départ en 2022, le technicien n’a plus aperçu un joueur doté d’un tel talent dans son pays. « Khvicha Kvaratskhelia est le footballeur le plus fort qui ait jamais joué en Russie et pour le Lokomotiv. En termes de technique, seul Marat Izmailov pouvait lui être comparé . Mais en termes purement physiques, Khvicha est plus fort » a-t-il confié à Championat.