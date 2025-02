Kvaratskhelia écarte un joueur du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue phare du mercato d'hiver en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia a débarqué en provenance de Naples pour environ 70M€. Un transfert majeur pour le PSG qui a évidemment des conséquences au sein de l'effectif parisien, et notamment pour Bradley Barcola. L'ancien Lyonnais subit directement la signature du Géorgien au point d'être écarté sur le côté droit ou tout simplement sur le banc.

L'été dernier, le PSG avait été contraint de renoncer au recrutement d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. Et pour cause, le prix fixé pour la grande priorité de Luis Enrique était trop importante. Il s'agissait de Khvicha Kvaratskhelia pour lequel Naples réclamait plus de 120M€, une somme inenvisageable pour le club parisien qui a donc décidé de faire preuve de patience. Et ce fut la bonne stratégie. En effet, cet hiver, l'opportunité s'est de nouveau ouverte pour le transfert de Kvaratskhelia. Et le PSG s'y est engouffré pour le recruter contre un chèque de 70M€.

Barcola victime du transfert de Kvaratskhelia ?

Et forcément, un tel transfert chamboule l'équilibre au sein de l'effectif du PSG, et notamment dans le secteur offensif. Et la première victime de cette signature n'est autre que Bradley Barcola. Installé dans le couloir gauche du PSG depuis quasiment un an, l'ancien Lyonnais est donc légèrement plus à l'écart, d'abord en étant relégué sur le banc contre Reims (1-1), puis en étant décalé dans le couloir droit contre Brest (5-2) et Monaco (4-1).

Une couloir droit qui lui convient moins

Et comme l'analyse L'EQUIPE, c'est un poste auquel Bradley Barcola n'est pas habitué et peine plus à faire des différences. C'est la raison pour laquelle Luis Enrique n'hésite pas à faire bouger son trio offensif en cours de match. Contre Monaco vendredi soir, Barcola a ainsi débuté à droite et fini à gauche, tandis que Kvaratskhelia avant récupéré l'axe et Dembélé a quant à lui terminé à droite après avoir commencé dans l'axe. Pour le déplacement à Guingamp mardi afin d'affronter Brest en barrage aller de la Ligue des champions, Bradley Barcola ne devrait donc pas débuter dans le couloir droit.