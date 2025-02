Mbappé, Neymar, Messi… «On s’est ennuyé» au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais, le PSG fait place à la jeunesse. Après les départs du trio magique composé de Kylian Mbappé, Neymar, et de Lionel Messi, le club parisien mise désormais sur des jeunes éléments comme Bradley Barcola, ou encore sur Désiré Doué. Une transformation intéressante selon l’agent Bruno Satin, qui s’est néanmoins ennuyé lors du début de cette saison 2024-2025.

Le PSG a complètement changé depuis un an et demi. Luis Enrique a modifié la manière de jouer du club parisien, qui a également laissé filer plusieurs vedettes comme Neymar et Lionel Messi (tous deux ont quitté le club en 2023), mais aussi Kylian Mbappé, qui s’est dirigé vers le Real Madrid en juin 2024. Désormais doté d’un tout nouveau secteur offensif, le PSG progresse drastiquement, ce qui plaît à la légende Luis Fernandez.

« Je suis fan de tous ces jeunes qui jouent avec détermination »

« Luis Campos et Luis Enrique mettent en place une politique que j’aime. Je suis fan de tous ces jeunes qui jouent avec détermination, la bonne attitude et le bon comportement. Ils me font penser à des abeilles qui piquent, courent et mangent. Je leur dis bravo. Neymar, Messi, Mbappé avaient du talent, mais il fallait leur apporter le ballon », a ainsi confié ce dernier au Parisien. Agent de joueur, Bruno Satin valide également cette révolution, même si ce dernier affirme s’être ennuyé en début de saison.

« Bradley Barcola n’est pas Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos n’est pas Neymar et personne n’est Leo Messi »

« On n’est plus dans le lancement du projet. Il fallait des stars à l’époque. J’ai été surpris que les gens soient surpris par le ratio occasions-buts jusqu’à il y a peu, avant Manchester City disons. Bradley Barcola n’est pas Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos n’est pas Neymar et personne n’est Leo Messi. Il y a moins de talent, moins de charisme mais collectivement, cela devient intéressant, même si on s’est beaucoup ennuyé en première partie de saison », explique-t-il au Parisien.