Une star a signé, «de grandes choses» arrivent au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, en marge de la belle victoire face à l’AS Monaco (4-1), le PSG a officialisé les prolongations de Luis Enrique, de Nuno Mendes, de Vitinha, mais aussi d’Achraf Hakimi. Élément indispensable du club parisien, le latéral droit marocain désormais lié jusqu’en 2029 chez les Rouge et Bleu, a annoncé de belles perspectives pour l’avenir dans la capitale.

Le PSG a sécurisé certains de ses meilleurs éléments. Dans une belle soirée du côté du Parc des Princes ce vendredi soir, le club parisien a officialisé les prolongations jusqu’en 2029 de Vitinha, Nuno Mendes, et d’Achraf Hakimi. Luis Enrique a quant à lui prolongé jusqu’en juin 2027, tout comme les jeunes Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach, qui ont signé leur premier contrat professionnel.

Achraf Hakimi, une référence au PSG

Si Vitinha et Nuno Mendes montent en puissance, Achraf Hakimi lui, s’affirme d’ores et déjà comme une véritable référence à son poste. Ménagé face à l’AS Monaco ce vendredi soir (4-1), le latéral droit marocain est l’un des vice-capitaines du vestiaire du PSG, et devrait occuper son couloir droit pendant de longues années chez les Rouge et Bleu.

« Je suis très content et heureux de signer ma prolongation avec le club »

Ce samedi, le PSG a d’ailleurs dévoilé une courte vidéo avec Achraf Hakimi. Ce dernier s’est félicité de sa prolongation. « Parisiens, je suis toujours avec vous jusqu’en 2029. Je suis très content et heureux de signer ma prolongation avec le club, et j’espère que l’on va faire de grandes choses ensembles », a ainsi lâché le numéro 2 parisien.