«Sensationnel», Pierre Ménès balance sur le coup de poker du PSG !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, le PSG a corrigé l'AS Monaco au Parc des Princes. Lors de cette rencontre, Luis Enrique a démontré à quel point il pouvait faire jouer ses joueurs à tous les postes. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Pierre Ménès n'a pas tari d'éloges à l'égard du coach du PSG.

Pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG a reçu l'AS Monaco au Parc des Princes ce vendredi soir. Et les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance aux Monégasques, l'emportant 4-1.

PSG-ASM : Luis Enrique a tenté plusieurs coups

Lors de cette rencontre, Luis Enrique a démontré à quel point il avait construit un groupe solide et fiable. En effet, plusieurs joueurs du PSG ont joué à des postes inédits lors du duel face à l'AS Monaco. D'abord, Joao Neves a remplacé Achraf Hakimi dans le couloir droit de la défense parisienne. Ensuite, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskheklia et Bradley Barcola ont permuté à tous les postes de la ligne offensive au cours de la rencontre. De son côté, Désiré Doué s'est baladé un peu partout sur le terrain, et il a fait très mal à défense monégasque. Enfin, Nuno Mendes est passé ailier gauche lorsque Lucas Hernandez à remplacé Bradley Barcola.

«Cette interchangeabilité des joueurs parisiens est sensationnelle»

Via Pierrot Le Foot sur YouTube, Pierre Ménès a affirmé qu'il était bluffé par le PSG de Luis Enrique. « Paris a éclaté Monaco 4-1. Il y avait pourtant que 1-1 à la mi-temps. (...) Malgré ce score de parité au repos, la domination parisienne était totale. 75% de possession de balle, c'est monstrueux. (...) La présence de (Khvicha) Kvaratskhelia, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, apporte des solutions. Barcola a commencé à droite, Kvara à gauche, et Dembélé étant dans l'axe. En deuxième période, Dembélé a attaqué à l'aile droite, et visiblement, c'était trop pour la défense monégasque, qui a éclaté assez rapidement. Tout d'abord sur un but de Kvara, très bien servi par Barcola, il a fait un très bon crochet et une frappe. Ensuite, il y a eu un une-deux magnifique entre le très intéressant Désiré Doué et Dembélé, qui frappe fort au premier poteau. Et derrière Luis Enrique, comme on le connait, a commencé à faire de la gestion en faisant entrer (Lucas) Hernandez à gauche, et Nuno Mendes a quasiment joué à la place de Barcola. Mais bon, Joao Neves a joué à la place d'Hakimi tout le match, et il a été formidable. Cette interchangeabilité des joueurs parisiens est assez sensationnelle », s'est enflammé le journaliste français.