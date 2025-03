Adrien Rabiot de retour, le PSG se met à trembler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Liverpool, c’est l’OM qui va se retrouver la route du PSG dimanche soir. Un Classique qui s’annonce très chaud pour une raison : le retour d’Adrien Rabiot à Paris. Désormais à Marseille, le Français s’était attiré les foudres de ses anciens supporters en débarquant sur la Canebière. L’accueil risque d’être chaud pour Rabiot. Au point de faire craindre au PSG des débordements ?

Malgré son passé au PSG, Adrien Rabiot n’a pas hésité l’été dernier à signer à l’OM. En dépit de la rivalité entre les deux clubs, le Français a rejoint le club phocéen, déclenchant alors la colère des fans parisiens. Un rendez-vous avait alors été pris : le 16 mars pour le Classique au Parc des Princes. La date approche et voilà que ce retour de Rabiot commence à inquiéter le PSG.

« On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios »

Le Classique entre le PSG et l’OM s’annonce électrique. Au sein du club de la capitale, on craindrait ainsi différents débordements. « On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Le pire ? Un arrêt complet de la rencontre à cause de chants ou de banderoles répréhensibles. À défaut, on prévoit au moins une petite interruption », a révélé un salarié du PSG resté anonyme pour L’Equipe.

« C'est surtout le retour d'Adrien qui inquiète »

Et c’est justement le retour d’Adrien Rabiot à Paris qui inquièterait le plus le PSG. « C'est surtout le retour d'Adrien qui inquiète. Les supporters attendent depuis un moment l'occasion de l'accueillir à leur manière. Et on sait aussi que sa mère sera une cible », a précisé ce salarié.