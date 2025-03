«Sidéré» : Le PSG fait halluciner Pascal Praud sur CNews !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a réalisé une performance mémorable mardi soir en renversant Liverpool du côté d’Anfield, s'assurant une place en quarts de finale de la Ligue des champions après une séance de tirs au but décisive. Le collectif impressionnant du PSG a conquis les observateurs, dont Pascal Praud de CNews, qui a exprimé son admiration pour l'équipe.

Persuadés de pouvoir renverser Liverpool après leur défaite du match aller, les joueurs du PSG ont effectivement quitté Anfield avec leur billet pour les quarts de finale de Ligue des champions en poche au terme d’une soirée historique et d’une séance de tirs au but remportée notamment grâce à un grand Gianluigi Donnarumma (1-0, 4-1 t.a.b.). Difficile néanmoins de ne retenir qu’un joueur, tant le collectif du PSG impressionne. Pascal Praud fait partie des observateurs conquis.

« Le foot n’est pas une addition de talents »

« Le PSG est une jeune équipe de 24 ans, elle a perdu cette saison Kylian Mbappé, parti pour le Real Madrid, mais elle a gagné un état d’esprit, un sens collectif, un supplément d’âme en un mot, a confié le journaliste de CNews dans son édito de mercredi. Son entraîneur Luis Enrique sait que onze footballeurs, fussent-ils les meilleurs du monde, ne font pas forcément une équipe. Le foot n’est pas une addition de talents, il est une alchimie qui puise sa recette dans une devise de mousquetaires : un pour tous, tous pour un. »

« J'étais sidéré par les courses, par l’énergie, par l’intensité »

« J’étais sidéré hier soir, au-delà de la qualité individuelle des uns et des autres, a poursuivi Pascal Praud dans L’Heure des Pros. Dembélé, Hakimi, Vitinha… J’étais sidéré par les courses, par l’énergie, par l’intensité des joueurs du PSG après 120 minutes de jeu. Ces jeunes gens sont des athlètes hors nomes et ils produisent un football spectacle qui est un enchantement. Paris est peut-être la plus belle équipe d’Europe aujourd’hui, Paris nous réconcilie avec le foot, et peut-être un peu avec la vie en ces temps moroses ».