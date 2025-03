PSG : Gros coup de bluff de Deschamps ?

Amadou Diawara

Ce jeudi, Didier Deschamps va annoncer sa liste pour le rassemblement du mois de mars, et ce, à 14 heures. Sans surprise, Ousmane Dembélé devrait être convoqué par le sélectionneur de l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps compterait positionner la star du PSG à la pointe de son attaque, et ce, malgré son annonce récente affirmant qu'il n'était pas un avant-centre.

Depuis de longues semaines, Ousmane Dembélé a changé de rôle au PSG. En effet, Luis Enrique a pris l'habitude de placer son numéro 10 à la pointe de son attaque. Un choix plus que judicieux, puisqu'Ousmane Dembélé est devenu impitoyable devant les buts adverses cette saison.

«Vous n’allez pas me dire qu’Ousmane est un avant-centre»

Malgré les performances XXL d'Ousmane Dembélé en tant qu'attaquant axial, Didier Deschamps ne le voit pas du tout comme un avant-centre. « Il a toujours été un joueur offensif, créatif. Il est beaucoup plus décisif pour des raisons bien précises. Que la position axiale lui convienne à Paris, qu’il soit plus près de la surface, qu’il fasse moins d’efforts, qu’il soit plus lucide, plus efficace, oui. Mais il est capable de jouer à plusieurs postes, aussi. À Paris, il a une position de départ axiale, mais si vous prenez des photos à dix moments différents, il sera à gauche, au milieu, un peu partout. Certes, il est à la finition. Avec nous, s’il n’avait pas été blessé au dernier stage, il aurait certainement évolué dans une position différente. Souvenez-vous, aussi, qu’à Dortmund (2016-2017), il jouait parfois dans un milieu à trois. Et pas en pointe haute. Sur le fond, il n’a pas toujours eu l’adresse en match, mais dans les exercices de finition à la fin de l’entraînement, il a toujours été très adroit, parce qu’il est relâché et qu’il a les deux pieds. Mais aujourd’hui, vous n’allez pas me dire qu’Ousmane est un avant-centre. Il est dans une position axiale, il se retrouve pour marquer dans ces zones, mais il a inscrit son premier but à Brest (3-0, mardi) en venant de la droite et en frappant du gauche, une situation dans laquelle il s’est souvent retrouvé », a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France lors d'un entretien accordé à L’Équipe, au Parisien et au Figaro à la mi-février.

Dembélé va jouer attaquant axial avec Deschamps ?

Malgré cette sortie, Didier Deschamps devrait imiter Luis Enrique lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le patron des Bleus envisagerait de positionner son numéro 7 dans l'axe de son attaque en quart de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (les 20 et 23 mars). Pour rappel, Didier Deschamps va annoncer sa liste de joueurs convoqués ce jeudi à 14 heures.