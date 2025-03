Une star annoncée au PSG, c’est signé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La feuilleton Kimmich prend fin. Évoqué du côté du PSG depuis de longs mois, le joueur du Bayern Munich va prolonger son contrat avec le club bavarois jusqu'en 2029. Bien que la formation parisienne ait manifesté un intérêt par le passé, l’Allemand ne rentrait plus dans les plans des dirigeants parisiens.

C’est un nom qui revient régulièrement lorsque l’on évoque les plans du PSG pour le mercato. Arrivant à la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich a les cartes en main pour son avenir, lui qui était visé par Luis Campos l’été dernier. Mais le club de la capitale n’aura pas plus de réussite en 2025.

Un «faiseur d'or» va signer au PSG, mircale sur le mercato ?

➡️ https://t.co/7IYUA8Such pic.twitter.com/iSHw0Th3sC — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 11, 2025

Kimmich va prolonger

En effet, le dossier Joshua Kimmich semble d’ores et déjà bouclé, et c’est le Bayern Munich qui serait le grand gagnant. Alors que Sky a révélé que l’Allemand s'apprêtait à signer une prolongation de contrat jusqu'en 2029, le journaliste Fabrizio Romano confirme dans l’une de ses vidéos publiées sur YouTube que tout est réglé entre les deux parties, mettant fin au feuilleton.

Le PSG avait tourné la page

Un coup dur pour le PSG ? Selon les informations divulguées par le10Sport.com, Joshua Kimmich ne faisait déjà plus partie des plans du club depuis un certain temps, son profil ne correspondant plus au « projet jeune » développé par Luis Campos et Luis Enrique.