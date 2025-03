EXCLU - Mercato - PSG : La vérité sur le dossier Kimmich !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich a vu son nom associé à celui du PSG depuis plusieurs jours. Mais selon nos sources, les dirigeants parisiens n’ont pas bougé le petit doigt pour le milieu de terrain allemand.

A 30 ans, Joshua Kimmich arrive à un tournant de sa carrière. Et alors qu’il termine sa dixième saison au Bayern Munich, le milieu de terrain allemand s’interroge sur son avenir. Ces derniers mois, les discussions menées avec ses dirigeants n’ont pas abouti. Et depuis quelques jours, son nom est associé à celui du PSG. Plusieurs médias ont indiqué que Paris avait même transmis une offre à Joshua Kimmich, dont le contrat actuel se termine en juin. Selon nos sources, tout est faux.

Le PSG n’a pas bougé pour Kimmich

Sollicités par Le 10 Sport, plusieurs acteurs du club parisien nous ont confirmé que Joshua Kimmich ne faisait pas partie des plans du club. Dans le « projet jeune » piloté par Luis Enrique et Luis Campos, l’Allemand n’entre pas dans les critères recherchés. Le PSG n’a ni transmis d’offre à Joshua Kimmich ni même pris contact avec son entourage pour évoquer son avenir. Et l’international l’allemand va prochainement prolonger, une fois de plus, avec le Bayern Munich.