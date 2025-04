Antoine Dupont, le rencard qu’on lui a caché…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star incontestée du rugby français au vu de son statut de capitaine du XV de France et de taulier du Stade toulousain, Antoine Dupont est considéré par beaucoup comme étant le meilleur joueur du monde. Dès 2021, le sélectionneur de l’équipe tricolore de Rugby à VII l’avait approché pour les JO de Paris 2024, mission doublement accomplie avec sa sélection et la médaille d’or. Néanmoins, le rendez-vous secret pris à l’automne 2023 aux Îles Fidji, Dupont n’en savait rien.

En juillet dernier, Antoine Dupont devenait champion olympique avec l’équipe de France de Rugby à VII au Stade de France en venant à bout des Fidji en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une médaille d’or que le coach de cette équipe Jérôme Daret est allé chercher dès 2021 après l’échec de la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo comme il l’a raconté au Parisien. « Ça se passe à la Nuit du Rugby de 2021. Nous, on vient de rater la qualification pour les JO de Tokyo (battus par l’Irlande). Là, je me retrouve à discuter avec Guillaume Gille (sélectionneur de l’équipe de France de handball), tout juste champion olympique, et Antoine Dupont rentre dans la salle ».

«On en reparlera quand tu seras champion du monde»

Jérôme Daret poursuit son discours en dévoilant les premiers échanges avec Antoine Dupont qui allaient tout changer. « Guillaume me dit : pourquoi tu ne sollicites pas des joueurs comme ça ? Je lui dis que c’est complexe. Il me répond : ça se trouve, il a envie de faire les JO. Je lui dis : c’est pas con. Donc, je vais le voir, je lui pose la question, mais Antoine me répond qu’il est concentré sur la Coupe du monde. Je lui réponds : OK, on en reparlera quand tu seras champion du monde ». Deux ans plus tard, l’actuel capitaine du XV de France vivait une désillusion avec les Bleus de Fabien Galthié en raison d’une élimination à la Coupe du monde de rugby en France dès le stade des quarts de finale contre l’Afrique du sud (29-28). Après ce douloureux échec, Dupont acceptait de relever le défi olympique proposé par Jérôme Daret.

«On s’était donné rendez-vous en finale, sans se le dire»

Mais la star du XV de France et du Stade toulousain était loin de se douter du rendez-vous pris par l’équipe de France de Rugby à VII quelques semaines seulement après la fin de la Coupe du monde de rugby… sur les îles Fidji.

« Et donc en finale, vous affrontez les Fidji, doubles champions olympiques en titre… On avait vécu un moment de respect incroyable pendant ce stage en début de saison chez eux, on s’était donné rendez-vous en finale, sans se le dire. À la fin du stage, j’ai dit aux joueurs, et ils me l’ont rappelé, qu’on avait préparé la finale des JO là-bas. Et ce match… Ça a été dingue. Les Fidjiens étaient très stressés, tandis que les miens étaient bien moins crispés que sur la première journée des JO (où la France fait match nul contre les États-Unis et bat difficilement l’Uruguay) ». a assuré le sélectionneur français à VII dans cette interview publiée par Le Parisien à la fin du mois de mars 2025. Antoine Dupont n’avait pas été mis au parfum en même temps que le reste du groupe tricolore de ce rendez-vous en finale, finalement remportée par les Bleus contre les grands favoris de la compétition. Le storytelling ne pouvait pas être plus beau…