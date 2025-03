Rabiot - OM : Deschamps va imiter De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a toujours joué au milieu de terrain, Adrien Rabiot est utilisé dans un rôle un peu plus offensif par Roberto De Zerbi. Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a évoqué le positionnement de l’international français à l’OM et n’a pas écarté la possibilité de faire de même en équipe de France.

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, dans laquelle on retrouve notamment Adrien Rabiot. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur la manière dont Roberto De Zerbi l’utilise à l’OM.

«Je préfère le voir là que axe-droit d'un milieu à trois»

« J'ai déjà eu à l'utiliser plus haut. Adrien aime bien se projeter. Je préfère le voir là que axe-droit d'un milieu à trois », a répondu Didier Deschamps, qui n’a pas écarté la possibilité de faire de même en équipe de France, comme cela avait pu être le cas avec Blaise Matuidi.

«Il peut jouer dans le couloir gauche comme Matuidi à l'époque»

« Il a une capacité à se projeter, et même si ce n'est pas un attaquant il peut jouer dans le couloir gauche comme Blaise Matuidi à l'époque. Même si positionné haut, il peut décrocher. Il a de l'importance dans le jeu de tête. Après, il n'a pas le profil d'un attaquant et même à Marseille se retrouve un peu plus au milieu quand Quentin Merlin se projette », a ajouté Didier Deschamps.