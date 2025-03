Adrien Rabiot, la grosse erreur à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, on avait conclu en beauté le dernier mercato estival avec la signature d’Adrien Rabiot. Milieu de terrain, l’ancien de la Juventus évolue dans un rôle plus offensif dans le schéma de Roberto De Zerbi. Mais est-ce pour autant la bonne décision avec Rabiot ? Daniel Riolo a émis certains doutes.

Depuis qu’il a signé à l’OM, Adrien Rabiot a déjà marqué à 6 reprises. Particulièrement redoutable, l’international français est positionné très haut sur le terrain par Roberto De Zerbi. Plus à l’aise au milieu de terrain, notamment comme box to box, Rabiot est encore plus offensif avec l’OM. Un positionnement toutefois remis en question par Daniel Riolo.

« Tu ne prends pas Rabiot pour le mettre là »

C’est pour L’After Foot que Daniel Riolo a critiqué le positionnement trop offensif d’Adrien Rabiot avec l’OM. Il a ainsi balancé : « Ok, Rabiot a été utile à ce poste, il a même mis des buts. Il a outrepassé sa fonction, ou du moins honoré sa nouvelle fonction, mais tu ne prends pas Rabiot pour le mettre là ».

« Tu peux commencer à réfléchir à redescendre Rabiot »

« Il faut qu'il revienne à son poste naturel, ou alors on a pris trop de joueurs qui ne vont pas coller ensemble. (…) Tu peux commencer à réfléchir à redescendre Rabiot dans une position plus naturelle pour lui et essayer Gouiri à sa vraie place, qui serait à côté d'un attaquant », a conclu Riolo sur Adrien Rabiot.