OM : Après la désillusion, il s’imagine à Paris !

Pendant que le PSG est tourné sur son choc face à Liverpool, l’OM a déjà la tête à la semaine prochaine et le Classique face au club de la capitale. Une rencontre que les Phocéens n’ont pas bien préparé avec une défaite ce samedi face à Lens. Suite à celle-ci, Leonardo Balerdi a annoncé la couleur pour le match à Paris.

Le 16 mars prochain, on aura droit le droit au Classique de la Ligue 1, le match retour entre le PSG et l’OM. A l’aller, le club de la capitale avait humilié les Phocéens au Vélodrome (0-3). Verra-t-on la revanche des hommes de Roberto De Zerbi ? Une victoire ferait du bien à l’OM, qui s’est incliné ce samedi soir face au RC Lens (0-1).

PSG : Ce joueur de l'OM s'annonce à Paris, il a hâte !

« On est bien »

L’OM ne va donc pas arriver dans les meilleures conditions pour affronter le PSG. Un Classique à propos duquel Leonardo Balerdi a été interrogé après la défaite face à Lens. Rapporté par Le Phocéen, le capitaine olympien a confié : « Inquiet pour le déplacement au PSG ? C'est un Classique. On est bien. C'est dommage ce soir parce qu'on jouait à domicile, c'est frustrant ».

« On va se concentrer sur Paris »

« Il faut rester calme. Lundi ou mardi, on va reprendre l'entraînement et tourner la page de ce match contre Lens. On va se concentrer sur Paris », a poursuivi Leonardo Balerdi.