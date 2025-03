Cette recrue de l'OM rêve de partir à l'étranger

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors du dernier mercato hivernal, Amine Gouiri a rejoint l'OM, et il n'a pas mis longtemps avant de faire parler de lui. L'ancien joueur du Stade rennais, formé à l'OL, a déjà fait des choix forts pour sa carrière, à commencer par choisir de représenter l'Algérie en sélection, lui qui possède les deux nationalités. Le joueur de 25 ans rêve de participer à la Coupe du monde avec le pays de ses parents.

En réussissant à inscrire déjà 3 buts accompagnés de 3 passes décisives en 5 matches à l'OM, Amine Gouiri a réalisé des débuts en fanfare. L'avant-centre de 25 ans pourrait prendre une autre dimension, lui qui n'a pas vraiment eu le développement escompté depuis son arrivée à Rennes en 2022. Ses débuts avec le club de la cité phocéenne l'autorisent forcément à rêver de nouveau des hauteurs, à commencer par la Coupe du monde 2026.

Gouiri a choisi de représenter l'Algérie

En étant régulièrement sélectionné dans les équipes de jeunes en sélection et chez les espoirs, Amine Gouiri a fini par prendre la décision de porter les couleurs de l'Algérie chez les A depuis 2023. Il n'a toutefois pas encore eu l'occasion de disputer de grande compétition internationale. « Mes débuts avec l'Algérie ? Franchement, c'est une fierté de jouer pour l'équipe nationale d'Algérie. Porter ce maillot, pour la famille, les proches, tout le monde, c'est spécial. Quand on joue là-bas, ça me fait penser à Marseille : la sélection, l'ambiance, le Vélodrome... Quand tu portes ce maillot, tu as envie de te battre à 100% » confie-t-il au micro de Maritima sur YouTube.

Gouiri rêve de Coupe du monde

Avec 12 sélections en équipe nationale pour le moment, Amine Gouiri n'a eu l'occasion de disputer que des matches amicaux ou d'éliminatoires. A l'approche de la Coupe du monde 2026, il a forcément les dents longues. « A la trêve de mars, on a deux matchs très importants pour la Coupe du Monde. On a loupé deux Coupe du Monde, donc là on ne veut pas la louper. Si c'est vraiment un objectif de jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie ? Oui, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un rêve, parce que quand j'étais petit, je regardais la Coupe du Monde à la TV, en 2010, en 2014... Donc là, le fait de pouvoir être acteur, se qualifier pour la Coupe du Monde et la jouer, c'est encore plus excitant, donc j'espère qu'on va tout faire pour se qualifier » poursuit-il.